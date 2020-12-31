31 декабря в Татарстане зарегистрировали 95 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. 27 человек отвезли в больницу, остальные лечатся на дому.

Так, среди заболевших два ребенка до 18 лет, шесть человек в возрасте от 18 до 30 лет, 23 человека в возрасте от 30 до 50 лет, 39 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 13 человек в возрасте от 60 до 70 лет, семь человек от 70 до 80 лет, четыре человека в возрасте от 80 до 90 лет и один человек старше 90 лет.

Немного меньше случаев за сутки выявили в Казани – 29, В Набережных Челнах заболели 15 человек, в Нурлатском районе зарегистрировано 13 случаев.

С начала пандемии в Татарстане выявили 13 284 случая заражения коронавирусом, выздоровело 10 719 человек, 21 за сутки.

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