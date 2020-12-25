Весь интернет шумит новостями о новом штамме коронавируса, который, по данным ученых, распространяется на 71% быстрее уже привычного нам SARS-CoV-2. Эпицентром этой инфекции стал Лондон. Сейчас авиасообщение со страной закрыто, а британцы попали под очередной локдаун, пытаясь остановить темпы заражения. До России мутация пока не дошла, однако разговоры об этом вирусе уже слышатся в автобусах, на работе и в вечерних беседах с семьей.

Редакция ProKazan.ru поговорила с девушкой, которая только что вернулась из Лондона. Камилла рассказала нам, как британцы переживают новую мутацию коронавируса, а также объяснила, почему с ковидом "в России все хуже" и откуда возникает недоверие к вакцине. О жизни в Лондоне в самый разгар пандемии и после нее читайте в материале ProKazan.

Камилла, какова сейчас обстановка в Лондоне после появления новой мутации вируса?

Если коротко, то раньше у нас было три уровня опасности, а сейчас - четыре, и в него внесли весь Лондон. По сути это очередной локдаун. Постепенно остальные районы просто добавляют к этому четвертому уровню опасности, ситуация ухудшается. Люди устали. У нас до этого уже был локдаун в ноябре. Мы делали его специально перед Рождеством - старались сократить число заражений, чтобы на праздник сделать послабление, а потом снова всех посадить на ограничения. Однако новый вирус короны внес коррективы.

Все страны закрылись, но Франция вроде бы уже готова открыть сообщение. У нас на двух выездах из страны сейчас столько фур стоит и ожидает этого разрешения! Их пока не выпускают. Британское правительство даже организовало им палатки с едой, чтобы они хоть как-то могли переждать. Думаю, что скоро откроют эти пути, потому что продуктов мало. Люди скупили все перед Рождеством. Из-за этого у нас снова были введены ограничения по количеству товаров, которые можно купить за раз.

Ты была в Лондоне, когда новости про новую коронавирусную инфекцию еще только-только начинали появляться? Помнишь, как это было?

Я приехала сюда на учебу еще в сентябре 2019, поэтому застала весь ковидный год. Помню, как сначала новостям о болезни никто значения не придавал. Думали, что до нас не дойдет. Это же Китай - у них часто болеют, всегда ходят в масках, а мы остров, до нас далеко. Но потом начался китайский новый год, и люди стали приезжать в Лондон на праздники из британской колонии в Тайване - и неосознанно распространили инфекцию. Хотя уже тогда были и осознанные случаи. Одна женщина в инстаграме смеялась: "Хей, у меня ковид, а я приехала во Францию, смешно". Мы были в шоке! Ее поймали, изолировали, но она все равно успела заразить людей в самолете. После таких случаев все как-то резко ощутили серьезность ситуации.

Началась паника?

Да. До локдауна, дней за 15, когда никаких ограничений еще не ввели, мы выходили с подругой в кафе на Оксфорд-стрит, и уже никого не было. Ощущение "апокалипсис сегодня" - магазины грязные, все валялось, люди же боялись, сидели дома. Все понимали, что будут ограничения, поэтому очереди были только перед магазинами. Люди сметали туалетную бумагу, рис, макарон вообще нигде не было. Гречку, конечно, не скупали как в России - в Лондоне это не очень популярный продукт, но вот яйца и мясо раскупили сразу. В магазинах были не то чтобы очереди - толпы! Там кто первый урвет - тот и урвет. Поэтому, когда ты ходил в магазин, ты всегда спрашивал соседей: "Тебе что-нибудь купить?" Иначе в другой раз этого продукта может уже не быть. Как-то наш сосед принес нам пачку из 60 яиц. Куда нам столько яиц? Но мы взяли - знали, что еды мало.

Люди настолько не осознавали объемов скупаемых запасов, что правительство ввело ценз на количество продуктов, которые ты можешь с собой унести. Если ты, например, покупаешь с собой макароны, то одну пачку. Я помню, как передо мной на кассе стояли французы и у них в тележке было несколько ящиков энергетиков. Кассир говорит: "Вы не можете столько брать", - раздирает пачку и дает им два энергетика на двоих: "Это все, что вы можете взять". И они начинают орать, материться, но уходят с двумя баночками - никто больше не продавал.

Как ты провела самоизоляцию?

У нас локдаун начался с 20-го марта, я провела его в коммунальной квартире. Жила с соседями - парень из Франции, молодая пара - итальянец и испанка - и юноша, который скрывал почему-то свою национальность, но я думаю, он был поляк. Во время локдауна мы устраивали посиделки на кухне. Мне очень повезло, что соседи были адекватные.

Ты переболела ковидом в Лондоне. Были сложности с доступом к медицине, учитывая, что ты иностранка?

Я заболела почти сразу же - еще в начале марта. Ехала в метро, и на меня чихнула женщина без маски. Все сразу отошли от нее, а мне уже и нет смысла отходить. Но в какой-то мере мне даже повезло. Во-первых, у меня все прошло относительно легко. Да, постоянная температура в районе 37, 5, было сложно дышать, жуткий кашель и гной из легких, но мне не потребовалось лечение в больнице. К тому же по приезду в Лондон я первым делом прикрепилась к ближайшей поликлинике. То есть в медицинском плане я ничем не отличалась от граждан. Однако я все равно была поражена больничной системой в Лондоне! Мы в России всегда говорим, что наши больницы - полный бардак и кошмар. А там я пришла к врачу, и мне сказали - запись через три недели и на каждого пациента ровно 15 минут. Не больше. Люди берут сразу две регистрации у врача, чтобы точно все успеть.

В другой раз, как раз в пик коронавируса, моя знакомая занималась йогой и повредила шею так, что та опухла. Я позвонила в скорую, и меня спросили: "Человек дышит? Человек в сознании?" Я говорю "да". "Тогда не звоните сюда больше" - и бросили трубку. В следующий раз я звоню и уже говорю: "Теряет сознание, плохо дышит", и только тогда на меня обращают внимание. И эта фраза - "Приходите, когда будет умирать" - очень часто звучала в период короны. Много людей пострадало именно от того, что им не уделили внимания - вся медицинская помощь была перенаправлена на ковид.

Как думаешь, меры, которые принимало правительство Великобритании, помогли перенести ситуацию?

Люди всегда недовольны, и в Лондоне точно так же. Однако мы видели, и это главное отличие России от Европы, что правительство, пусть не всегда эффективно, но хотя бы пытается что-то сделать. Они знают, что если что - им прилетит по шапке от этих же людей. Так, у нас несколько раз меняли систему отслеживания заражений. Сначала были обычные расписки, то есть идешь в кафе, оставляешь свой номер и место жительства, чтобы нас могли предупредить, если кто-то из посетителей заболеет. И это работало. Приходили смс: "Возможно, в этом баре болели ковидом. Если вы чувствуете ухудшение здоровья, вам лучше самоизолироваться". Человек мог сделать осознанный выбор, зная о риске.

Где-то к концу августа появилась другая система - "Track and Trace" - государственная программа для отслеживания по телефону. Все точно так же, только через приложение. Она почему-то не очень хорошо работала в начале, и в какой-то момент мы поняли, что несколько тысяч заражений пропустили. Но правительство сразу отреагировало, и это поправили. Мне кажется, что в целом это отличная идея, и сейчас это работает.

Еще у нас было введено число R - индекс репродукции коронавируса в Британии. По сути по нему определяли, сколько людей заражается в определенный момент времени. Если у вас количество заражений такое-то, то вы на соответствующем уровне, а значит у вас закрыты определенные места и вы можете выходить на улицу только, например, два раза в неделю. В общем, в зависимости от уровня можно делать те или иные вещи.

Еще одно отличие в том, как правительство помогало с работой. Правительство Великобритании придумало программу furlough. По ней люди, которые продолжали работать, но компания не могла выплатить им всю зарплату из-за грозящего банкротства, получают 20% от фирмы, а 80% выплачивало правительство. Да, все равно очень много компаний закрылось, даже исторические, но государство старалось поддержать таким образом людей. Эту систему продлили сразу до апреля 2021 года. Конечно, при этом был введен определенный налог. Подорожал транспорт, например, но эта мера позволила многим сохранить зарплату и способность обеспечивать себя и свою семью.

Выходит, в Британии правительство заинтересовано в том, чтобы поддержать население. Думаешь, в России происходит так же?

Нет, в России хуже. Говорят, что у вас здесь замалчивают статистику и непонятно, сколько заболело. А у нас наоборот - вся самая свежая и правдивая информация от правительства идет. Это еще один момент, почему я опасаюсь делать вакцину в России. Центр Гамалеи, который выпустил вакцину Спутник-V, выпустил до этого и вакцину от Эболы. Они проверенные ребята. Но меня немного смущает, что я не вижу сообщений от чиновников, которые ее принимали. И еще смущает отсутствие опубликованной информации по поводу количества людей, на которых она была испытана, и других данных. Даже об американской вакцине, которую у нас сейчас начали делать, есть опубликованная в свободном доступе информация, и мы знаем, что у нее 91 и 95% эффективность. Почему мы в России не можем сделать то же самое? Проблема в непрозрачности, нет транспарентности и понимания, сколько процентов эффективности у российской вакцины. Поэтому и недоверие у людей есть. Должны быть источники с полной информацией и всеми цифрами.

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