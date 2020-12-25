На Ямале задержали женщину, которая прятала наркотики в шкафчике своей дочери в детском саду.

Как рассказали в Росгвардии ЯНАО, в ведомство обратилась заведующая садиком в Ноябрьске. Она рассказала, что в раздевалке находится женщина в неадекватном состоянии и что-то ищет в шкафу своей дочери. Поиски завершились тем, что из детской одежды мать вытащила три прозрачных пакетика с порошком, после чего быстро покинула образовательное учреждение.

Росвардейцы выяснили, как выглядит женщина и начали поиски. Подозреваемую обнаружили недалеко от садика через несколько минут, женщину задержали, это оказалась местная жительница 1991 года рождения. При обыске у нее нашли указанные пакетики с белым порошком, по предварительным данным, в них мог находиться наркотик, сообщают в ведомстве.

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