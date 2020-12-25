Жительница Зеленодольска пожаловалась в соцсетях на то, что на ее 10-летнюю дочь напала стая собак.

«Куртка порвана, на ноге ссадины и страшный испуг +уколы! Мимо проходил участковый с напарником, они отогнали собак. Если бы не они даже страшно подумать, чем бы это все закончилось! Так как один испуганный ребенок ничего бы сам не смог сделать», - пишет женщина.

Также она сообщила, что звонила в исполком города, но там ей ответили, что контракт закончился, и какие-то действия будут предпринимать только в конце января.

«А до этого времени что??? Будете ждать пока кого-нибудь они насмерть загрызут??? Тем более как выяснилось это уже 10 случай за последние несколько дней», - написала заявительница.

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