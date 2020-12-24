В Казани будет рассмотрено уголовное дело в отношении 20-летнего студента КГАСУ, которого обвиняют в попытке сбыта психотропных веществ. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Вахитовского района.

По версии следствия, обвиняемый получил более 13 грамм амфетамина, часть из которого он разложил по тайникам в Вахитовском районе Казани. 30 сентября он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые обнаружили тайник и изъяли вещество.

В настоящий момент обвиняемый арестован, но свою вину в совершении преступления он не признал. Уголовное дело будет рассматривать Вахитовский районный суд Казани.

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