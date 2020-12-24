Казанские врачи спасли женщину, которая едва не погибла из-за внутреннего кровотечения
Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана боролись за жизнь женщины, которая была в предсмертном состоянии из-за внутреннего кровотечения. Об этом сообщается на странице учреждения.
«В начале года у пациентки отказали почки, буквально перед пересадкой она чуть не умерла от внутреннего кровотечения из-за разорвавшейся кисты яичника. Во время подготовки к операции у нее обнаружили внутреннее кровотечение – киста долгое время разраставшаяся на яичнике лопнула. Женщину экстренно прооперировали», - сообщается на странице.
Обе операция прошла успешно, пациентке сразу же пересадили почку. Сейчас уже женщина выписалась из больницы.
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