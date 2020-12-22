Пользователи Yota могут поменять условия связи моментально

Yota дает возможность пользователям менять условия связи, не дожидаясь окончания расчетного периода. При этом неизрасходованные минуты и гигабайты будут перенесены в новый расчетный период.

«Теперь, если кончились минуты или не хватило гигабайтов, пользователям больше не нужно их докупать или ждать, когда закончится пакет. Достаточно просто нажать кнопку «Сменить тариф сейчас» в мобильном приложении и добавить себе интернет-трафика или минут», - комментирует руководитель продуктового направления Yota Наталья Смагина.

Сейчас функционал доступен пользователям конструктора связи, позднее он будет реализован для остальных клиентов. Опция “Меняй тариф, когда хочешь” доступна клиентам при условии увеличения количества минут или гигабайтов или двух параметров одновременно. Также пользователи смогут просто обновить дату начала расчетного периода, не меняя при этом количество минут и гигабайтов в пакете.

СПРАВКА

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.