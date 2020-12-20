Роспотребнадзор Татарстана заставит Дедов Морозов на Новый год носить медицинские маски, а также дезинфицировать бороды и обрабатывать остальной реквизит работников новогодних шоу. Об этом на пресс-конференции по коронавирусу сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

"Весь реквизит в любом случае должен обрабатываться исходя из тех материалов, из которых сделан. И ношением масок мы здесь все равно рекомендуем, даже требуем - чтобы обезопасить и самого Деда Мороза и тех лиц, с которым общается", - рассказала она.

Напомним, что ранее корреспондент ProKazan.ru уточнял у ведомства вопрос о ковидных ограничениях для Дедов Морозов, однако тогда Роспотребнадзор не вынес никаких рекомендаций. Мы также узнали, что в этом году многие крупные праздничные компании начали регулярно делать своим сказочным персонажам тесты на определение заболевания и готовы предъявить отрицательный результат на ковид при проведении мероприятия. В небольших казанских агентствах такой гарантии корреспонденту не дали.

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