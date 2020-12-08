Новый год приближается, и многие родители уже наверняка задумались о подарках и новогодних представлениях для своих детей. Однако в этом году справлять праздник придется в условиях пандемии коронавируса и многих волнует вопрос: а не принесут ли приезжающие на дом Деды Морозы ковидный "подарочек" в виде заражения? В связи с этим на Авито стали появляться интересные объявления: "всего" за 10 000 рублей казанцам предлагают пригласить сказочных персонажей сразу с антителами.

Редакция ProKazan.ru решила узнать, действительно ли можно заказать подобную услугу, как заставить Деда Мороза выступать в маске и что по этому поводу говорят в Роспотребнадзоре. Обо всем этом - читайте в нашем материале.

"Раз в три дня они делают тесты на коронавирус", - уверяют корреспондента ProKazan.ru в первой крупной компании.

Компания предоставляет услугу не только на территории Казани, но и во многих городах России. Это федеральная сеть, и поэтому здесь действует регламент безопасности в условиях пандемии. Как заверяет девушка-оператор, Дед Мороз будет готов предоставить справку, однако в благонадежности просит не сомневаться.

"Мы постоянно за этим следим. Дед мороз с температурой к вам точно не приедет",- вежливо сообщает она корреспонденту.

Впрочем, предлагает рассмотреть и иные, более безопасные форматы. Например, ставший популярным за период самоизоляции формат видеосвязи.

"Декорации, костюмы, точно такая же программа, - вновь обещает девушка-оператор и поясняет. - Но все же заказывают у нас больше вживую".

В другой компании также заверяют: тесты на коронавирус сотрудники проходят каждые 3-5 дней.

"Мы сотрудничаем с некоторыми клиниками, массово проверяемся, - поясняет оператор. - Каждые 3-5 дней к нам приходят результаты".

Справку о прохождении теста обещают предоставить. Кроме того, согласны выступать в масках и померять температуру перед представлением.

Кроме крупных сетей мы решили проверить и небольшие организации. Под видом заинтересованного клиента корреспондент ProKazan.ru расспросил небольшую студию праздника, однако здесь к вопросам о ковиде оказались не готовы.

"Мы работаем маленьким составом. В прошлом году было 5 пар, в этом осталось только 2. У них есть медкнижки, они проходят полностью все обследование, - попыталась девушка оправдать отсутствие тестирования на коронавирус у Дедов Морозов. - Из двух пар одна - переболевшие ковидом. Причем у нас ребята молодые, но тяжело болели. У них, выходит, антитела есть. Вторая пара работает в госучреждениях: детский сад и больница. Они там проходят эти тесты".

Другие форматы здесь предложить не смогли.

"Видеосозвон пытались делать, что-то вроде удаленного квеста. Но тут возникли технические сложности, нужна была хорошая камера, профессиональная съемка, декорации. Да и дети - без того все время перед телевизором сидят, а тут еще праздновать онлайн. В общем, мы отказались от такого варианта", - рассказывает оператор по связи.

Несмотря на неподготовленность к вопросам о коронавирусе, с удовольствием отмечают:

"Зато цены остались прежними. Люди же не виноваты в коронавирусе".

В другой казанской студии праздника вопросов про ковид вновь не ожидали. Сообщили, что обязательно уточнят у своих Дедов Морозов, раз возникла подобная необходимость.

Однако, быстро среагировав на желание клиента получить безопасную услугу, оператор предложила рассмотреть программы на открытом воздухе.

"У Деда Мороза борода плотная, можно и без маски. Да и маски, конечно, не будет во время выступления. Как тут детям объяснишь? Зато у него рукавицы есть, а у снеговика вообще костюм такой плотный, что не заразишь при желании", - рассказала девушка-оператор.

Обзвонив несколько еще менее крупных точек, а именно частные предложения на Авито, редакция ProKazan.ru и вовсе встретилась с непонимаем сути вопроса.

"Зачем тесты? - недоумевают будущие Деды Морозы и с усмешкой добавляют. - Такого "наша компания" не предоставляет".

Редакция ProKazan.ru обратилась к Роспотребнадзору Татарстана, чтобы узнать, регулируются ли сейчас каким-либо образом услуги выездных Дедов Морозов в условиях пандемии.

"Никаких требований и запретов в этой деятельности нет, - пояснили в ведомстве. - Родители сами должны оценить степень риска для своего ребёнка и себя, понимать последствия и принимать взвешенное решение".

К счастью, опасность распространения коронавируса из-за Дедов Морозов, как оказалось, все-таки не грозит. Редакция провела опрос и, судя по результатам, абсолютное большинство казанцев вовсе не вызывают сказочного дедушку для своих детей.

А для тех, кто все-таки соберется заказать такую услугу, сообщаем: цена на Деда Мороза варьируется от 2500 до 30 000 рублей - в зависимости от времени вызова, количества сказочных персонажей, места встречи и, собственно, самой программы. Отметим лишь, что наличие и отсутствие справки никак не влияет на цену этой услуги.

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