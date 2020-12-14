13 декабря вечером на улице Аметьевская магистраль произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Пьяный водитель машины «Фольксваген» вылетел на «встречку» и врезался в машину «Шкода», под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения», - говорится в сообщении.

После ДТП пьяный водитель скрылся с места происшествия, был объявлен план «Перехват». Водитель был задержан. В ходе допроса он отказался говорить где и сколько выпивал, а также маршрут движения.

Инспекторами был составлен административный материал по статьям «Проезд на красный свет», «Нарушение правил расположения транспорта на проезжей части, встречного разъезда или обгона», «Невыполнение требования о предоставлении транспорта или об остановке транспорта», «Невыполнение требования водителем транспорта требования о прохождении медосвитедельствования на состояние опьянения», «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП». Машину поместили на спецстоянку.