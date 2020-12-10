В соцсетях появилось видео, где посередине дороги стоит полуголый мужчина и представляет себя героем гонок, размахивая футболкой. В комментариях под видео не оценили поступок мужчины. Кто-то отметил, что весеннее обострение продолжается, кто-то предположил, что мужчина закаляется.

«Местный шут гороховый»,

«Видимо осеннее обострение ещё не у всех выветрилось»,

«Что то покурил видимо, тот ещё фантазер»,

«Тиктокер наверное очередной».

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