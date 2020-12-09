В январе 2021 года президент России Владимир Путин объявил о необходимости введения бесплатного питания для учащихся младших классов. Уже в марте был принят соответствующий закон, а с сентября началась его реализация.

В Татарстане право получать бесплатные обеды получили 210 тысяч детей. Чтобы обеспечить их ежедневным питанием, было выделено 890 миллионов рублей, 498 из которых было направлено из регионального бюджета республики. Суммы выглядят довольно внушительными, однако это всего 51, 85 рублей на обед одного ребенка. О том, много это или мало и как влияет на качество еды, можно судить по периодическим жалобам родителей и детей в социальных сетях, неутешительным результатам соцопросов и отчетам Роспотребнадзора о выявленных нарушениях.

Корреспондент ProKazan.ru узнал, как оценивают питание сами контролирующие ведомства, какие они уже успели выявить нарушения и почему в Татарстане такой высокий коэффициент несъедаемости.

Половина школ имеют нарушения в области организации питания

Согласно проведенному недавно в Татарстане исследованию "ПромРейтинга", взрослые довольны школьным питанием всего на 4,2 балла из возможных 10. К недостаткам они относят отсутствие разнообразия в блюдах, недостаточное количество фруктов, расхождение между фактическим и реальным ассортиментом. Опрос, проведенный в редакции, также показал неутешительные результаты: более половины родителей считают, что школы предоставляют не самое лучшее питание для ребят 1-4 классов. В этом они убеждаются сами или откликаются на жалобы детей.

Подобное недовольство питанием является симптомом имеющихся нарушений. По данным самого Роспотребнадзора, в этом году в 54% школ после проверок были выявлены нарушения в организации питания.

"На сегодня мы проверили 408 школ, что составляет 25% от всех подлежащих в этом учебном году проверке школ. Нарушения мы выявили в 220 школах, что составляет 54%", - заявила глава Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Несмотря на такой, казалось бы, большой показатель, в сравнении с прошлым годом это уже прогресс. Как заявила Патяшина, в прошлом году он составил 78%. К тому же в 2020-ом все нарушения носят "текущий быстроустранимый характер": повара плохо моют посуду, нарушают маркировку продукции и сроки хранения. Кроме того, из-за огромного количества детей еда иногда подается остывшая. Периодически не соблюдается и масочно-перчаточный режим, в этом году являющийся обязательным для всех точек питания.

Родительский контроль: как прийти к ребенку в школу и проверить качество еды

Несмотря на большое количество нарушений, ведомства утверждают: система контроля за школьным питанием максимально открытая. Родители могут отследить качество продукции и при наличии жалоб обратиться напрямую к школьной администрации.

"Роспотребнадзором в 2020 году изданы методические рекомендации, которые очень четко регламентируют права родителей при осуществлении Родительского контроля. Родители могут посещать помещения обеденного зала для приема пищи. Они проходят через фильтр - как и все в период распространения новой коронавирусной инфекции. На территорию пищеблока они не заходят. Они могут оценить соответствие меню утвержденному. По остаткам отслеживают, какие блюда дети любят больше всего… В случае возникновения вопросов родители обсуждают их с администрацией школы", - рассказывает глава Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Положительно об этом проекте отзывается и Рима Мухамедшина, представитель Департамента продовольствия и социального питания города Казани.

"Важная роль в вопросах школьного питания отводится активным родителям. Уже второй год в каждой школе реализуется проект "Журнал родительского контроля". Мы предлагаем родителям попробовать блюда школьного меню, оценить их, оставить запись в журнале. В этом году также появилась электронная версия журнала. За первую четверть мы получили 984 записей, из них 4 отрицательные", - сообщает она.

Коэффициент несъедаемости: много это или мало?

Открытость программы, своевременное обнаружение нарушений и контроль со стороны ведомств не спасают от того, что некоторые данные, озвученные ведомствами, все же заставляют сомневаться в качестве бюджетной еды. Например, введенный в этом году коэффициент несъедаемости среди учащихся 1-4 классов составил 20%, что кажется довольно высоким.

Марина Патяшина поясняет, как считается этот коэффициент: "Ребенку предлагается завтрак: кашка, напиток, кусочек хлеба, на него сыр. Вес всего этого завтрака 510 грамм. Сто детей на 510 грамм - н-ная сумма. Мы взвешиваем ведро с остатками. И эти остатки составляют до 20%. В разных школах по-разному".

Индекс несъедаемости ввел Роспотребнадзор только в этом году. Ранее он был не регламентирован, поэтому пока невозможно оценить, что значит для него хорошо и где здесь норма.

"Конечно, это было бы оптимально, что ребенок оставлять ну хоть 10%. На мой такой бытовой взгляд, - поясняют в ведомстве. - Сейчас говорить, что 20% это критично, я не могу. Проверки в самом начале. К чему мы придем к концу этого учебного года и какой показатель будет по стране? Там и посмотрим, у нас съедают дети лучше или хуже. Но я думаю, что если мы увидим, что в некоторых школах этот процент 10, а в некоторых 50, мы придем туда, где 50, потому что это большой вопрос к организации питания. Одно дело, что есть проблема скушать это здоровое питание. К здоровому питанию не все привыкли. И другое дело, если питание холодное, слипшееся, каша с комками - вот этого быть не должно".

И если вопрос с коэффициентом несъедаемости будет решаться только в конце первого учебного года, то уже сейчас возникает множество вопросов, которые ведомства решают в порядке поступления.

Так, Рима Мухамедшина отмечает, что в один момент остро встал вопрос с отсутствием в меню супа. В итоге ведомство приняло решение добавить его за дополнительные 16 рублей. В другой раз появилась проблема с постоянно остывшей едой, которую в школах расставляют на столы еще до начала перемены. Вопрос решился приобретением обычных столовых тележек. С помощью них дежурные смогли перемещаться между столами и подавать горячую еду уже по приходу ребят.

Все это говорит о том, что обеспечение детей начальных классов бесплатным горячим питанием - пока не отработанная система. О том, насколько успешно был внедрен законопроект в жизнь, можно будет судить только на втором году его реализации. Пока же ведомства сталкиваются с проблемами, нарушениями и недовольством родителей.

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