8 декабря на 4 километре дороги «Казань-Ульяновск» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщали в пресс-службе МВД Татарстана.

На месте происшествия от полученных травм скончался 72-летний водитель машины «УАЗ», который выехал на «встречку» и врезался в машину «ГАЗ».

В больницу были доставлены водитель второй машины и трое пассажиров. Позже стало известно, что водитель – 57-летний мужчина, скончался в учреждении. Двое мужчин находятся в больнице, одного после осмотра отпустили домой.

Ранее, в Казани водитель врезался в столб, но уверяет, что не помнит, как произошло ДТП.