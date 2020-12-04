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Фото: pixabay.com

Автомобилистам рассказали о новой мошеннической схеме со страховкой

04.12.2020, 15:52 125 0 prokazan.ru

За последние два года в России стала популярна мошенническая схема с каско. Злоумышленники заявляют якобы у них похитили машину, получают страховку, а после этого продают транспорт в странах бывшего СНГ.

Как пишут «Известия», мошенники покупают машины в дилерском центре, что позволяет им избежать некоторые процедуры при страховании каско. После постановки на учет в ГИБДД и получения госномера, возможны два варианта: угон с использованием машины-двойника и без него.

При этом в обоих случаях для перегона застрахованной машины мошенники используют водителей, которые выставляют свои услуги в интернете. Первый случай был зафиксирован в 2018 году, всего в Московском регионе, Петербурге и Ленинградской области раскрыто уже 40 угонов на сумму более 133 млн рублей.

К другим новостям:

- Врач казанского университета рассказал об опасности лечения коронавируса антибиотиками

- Погода в Казани на выходные: мороз до -29 градусов и без осадков.

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