На 4 декабря в Татарстане зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 8 человек отвезли в больницу, 78 лечатся дома.

«Среди заболевших 7 детей до 18 лет, 13 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 34 человека в возрасте от 30 до 50 лет, 15 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 9 человек от 60 до 70 лет, 6 человек в возрасте от 70 до 80 лет, 1 человек от 80 до 90 лет, старше 90 лет – 1 человек», - говорится в сообщении.

Так, в Казани выявили 56 заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 10 687 случаев ковида, 9360 человек выздоровели, 66 за минувшие сутки.

Напомним, в Татарстане на 3 декабря зарегистрировали три смерти от вируса.

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