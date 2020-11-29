Еще два человека погибли от коронавируса в Татарстане

В Татарстане стало известно о еще двух случаях смерти от коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась в оперштабе по борьбе с вирусом.

Один из погибших - мужчина 1948 года рождения. Он был доставлен в больницу уже с диагнозом COVID-19. Состояние ухудшалось из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Второй погибшей стала 93-летняя женщина. Она была госпитализирована с пневмонией, однако вскоре скончалась на фоне серьезны хронических заболеваний. Вирус также идентифицирован.

Всего на 29 ноября в республике зарегистрировано 136 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.

напомним, что ранее сообщили о 87 случаях заражения COVID-19 по Татарстану в течение суток.