Три ребенка заразились коронавирусом в Татарстане: полная статистика за сутки

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Известно, что из общего числа случае три оказались завозными, остальные зарегистрированы как контактные. 14 человек госпитализированы в больницу для лечения под пристальным надзором врачей. Также заразились три ребенка и один пожилой житель категории от 80 до 90 лет. Больше всего заражений, как и прежде, в группе возрастов от 30 до 50 (35 случаев). Географически больше всего коронавирусных больных за сутки в Казани (59 случаев). Также по четыре случая заражения зарегистрировано в Челнах, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Высокогорском районах.
Более подробная статистика здесь:
По возрастным группам:
До 18 лет – 3
От 18 до 30 – 10
От 30 до 50 – 35
От 50 до 60 – 11
От 60 до 70 – 18
От 70 до 80 – 9
От 80 до 90 – 1
Старше 90 – 0
География:
1. Казань – 59
2. Набережные Челны – 4
3. Агрызский – 1
4. Альметьевский – 1
5. Бугульминский – 1
6. Верхнеуслонский – 4
7. Высокогорский – 4
8. Зеленодольский – 1
9. Лениногорский – 2
10. Муслюмовский – 1
11. Нижнекамский – 4
12. Новошешминский – 1
13. Нурлатский – 3
14. Пестречинский – 1
На 29 ноября в республике зарегистрировано 10 255 случаев коронавирусной инфекцией, а выздоровевших за весь период - 9000 человек.
Напомним, что ранее врач рассказала, в каком случае госпитализация с коронавирусом обязательна.
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