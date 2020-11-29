Три ребенка заразились коронавирусом в Татарстане: полная статистика за сутки

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.



Известно, что из общего числа случае три оказались завозными, остальные зарегистрированы как контактные. 14 человек госпитализированы в больницу для лечения под пристальным надзором врачей. Также заразились три ребенка и один пожилой житель категории от 80 до 90 лет. Больше всего заражений, как и прежде, в группе возрастов от 30 до 50 (35 случаев). Географически больше всего коронавирусных больных за сутки в Казани (59 случаев). Также по четыре случая заражения зарегистрировано в Челнах, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Высокогорском районах.



Более подробная статистика здесь:

По возрастным группам:

До 18 лет – 3

От 18 до 30 – 10

От 30 до 50 – 35

От 50 до 60 – 11

От 60 до 70 – 18

От 70 до 80 – 9

От 80 до 90 – 1

Старше 90 – 0

География:

1. Казань – 59

2. Набережные Челны – 4

3. Агрызский – 1

4. Альметьевский – 1

5. Бугульминский – 1

6. Верхнеуслонский – 4

7. Высокогорский – 4

8. Зеленодольский – 1

9. Лениногорский – 2

10. Муслюмовский – 1

11. Нижнекамский – 4

12. Новошешминский – 1

13. Нурлатский – 3

14. Пестречинский – 1

На 29 ноября в республике зарегистрировано 10 255 случаев коронавирусной инфекцией, а выздоровевших за весь период - 9000 человек.



Напомним, что ранее врач рассказала, в каком случае госпитализация с коронавирусом обязательна.