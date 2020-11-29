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Фото RTVi

Три ребенка заразились коронавирусом в Татарстане: полная статистика за сутки

29.11.2020, 12:36 248 2 prokazan.ru
За сутки выявлено 87 заразившихся COVID-19

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Известно, что из общего числа случае три оказались завозными, остальные зарегистрированы как контактные. 14 человек госпитализированы в больницу для лечения под пристальным надзором врачей. Также заразились три ребенка и один пожилой житель категории от 80 до 90 лет. Больше всего заражений, как и прежде, в группе возрастов от 30 до 50 (35 случаев). Географически больше всего коронавирусных больных за сутки в Казани (59 случаев). Также по четыре случая заражения зарегистрировано в Челнах, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Высокогорском районах.

Более подробная статистика здесь:

По возрастным группам:
До 18 лет – 3
От 18 до 30 – 10
От 30 до 50 – 35
От 50 до 60 – 11
От 60 до 70 – 18
От 70 до 80 – 9
От 80 до 90 – 1
Старше 90 – 0

География:
1. Казань – 59
2. Набережные Челны – 4
3. Агрызский – 1
4. Альметьевский – 1
5. Бугульминский – 1
6. Верхнеуслонский – 4
7. Высокогорский – 4
8. Зеленодольский – 1
9. Лениногорский  – 2
10. Муслюмовский – 1
11. Нижнекамский – 4
12. Новошешминский – 1
13. Нурлатский – 3
14. Пестречинский – 1

На 29 ноября в республике зарегистрировано 10 255 случаев коронавирусной инфекцией, а выздоровевших за весь период - 9000 человек. 

Напомним, что ранее врач рассказала, в каком случае госпитализация с коронавирусом обязательна.

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
29 ноября 2020
12:59
Хорошо было бы пупка привязать к дереву - поставить перед ним два стадионных динамика - что бы один орал СМЕРТЬ !!! СМЕРТЬ !!! СМЕРТЬ !!! - а другой - ТРУПЫ !!! ТРУПЫ !!! ТРУПЫ !!!! И так в течение суток . Может тогда бы до этого придурка дошло бы , что панику разводить и запугивать до смерти свой народ - преступно !
Обыватель
0
29 ноября 2020
13:09
Ты такой оригинальный, я бы тебе дал с удовольствием
В ответ на комментарий пользователя
Хорошо было бы пупка привязать к дереву - поставить перед ним два стадионных динамика - что бы один орал СМЕРТЬ !!! СМЕРТЬ !!! СМЕРТЬ !!! - а другой - ТРУПЫ !!! ТРУПЫ !!! ТРУПЫ !!!! И так в течение суток . Может тогда бы до этого придурка дошло бы , что панику разводить и запугивать до смерти свой народ - преступно !
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