Гигантского волка весом более 50 килограммов застрелил охотник из Татарстана

Черного волка весом более 50 килограммов добыл в Малмыжском районе Кировской области татарстанский охотник Ильшат Ахметханов. Об этом сообщается пресс-служба министерства лесного хозяйства Кировской области.

Впрочем, в татарстанских социальных сетях люди критикуют охотника: местные жители считают, что хвастаться добычей не стоит.

"Редкий черный волк. Не понимаю охоты и считаю это зверством! А охотников занимающихся этим ремеслом хуже зверей", - пишет женщина.

"И зачем это тут выкладывать? Нашли, чем хвалится", - возмущается еще одна дама.

Напомним, что на этой неделе татарстанцы за сутки собрали миллион рублей для нужд приюта для животных.