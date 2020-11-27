Черная пятница - событие, которое ждет практически каждый. В этот день можно приобрести товары со скидкой от 50 до 80%. Правда, у этого есть и обратная сторона: очереди в магазинах скапливаются такие, что ждать приходится часами. Между тем, толпа людей только прирастает, заканчиваясь уже даже за пределами магазина. Однако в этом году все иначе.

Корреспондент ProKazan.ru посетил четыре торговых центра, но нигде не встретил непривычно больших очередей. И хотя магазины завлекают покупателей яркими вывесками с акциями, жители не бегут сломя голову за покупками. Почему эта пятница прошла иначе, спросили у самих жителей.

Черная пятница в 2020-ом году прошла без огромных очередей

Не многие казанцы отважились в этом году пойти на распродажи в черную пятницу. Об этом говорит проведенный в редакции соц. опрос.

У тех, кто все-таки решил посетить событие, мы поинтересовались: "С чем может быть связано такое "игнорирование" распродаж в этом году?". Самым частым ответом на вопрос стало следующее:

"Не особо люди сейчас богатые. После карантина многие остались без достатка. Сейчас даже не знаем, что будут завтра. Уверенности вообще нет! Мы лично откладываем и за расходами как-то следим. Вообще после ковида к деньгам приходится серьезнее относиться, так что вряд ли мы что-то купим сегодня, просто гуляем, - рассказывают посетители торгового центра "Мега".

"Во многих магазинах Казани в этом году не было огромных очередей, несмотря на черную пятницу".

Кроме того, многие отметили ковидную обстановку, которая продолжает ухудшаться, несмотря на вводимые ограничения.

"Сейчас не слишком уж благоприятно, чтобы ползать по ТЦ, - отзываются посетители. - Может, еще поэтому не ходят. Кому охота болеть и близких заражать потом. Проще оформить доставку. Сами посмотрите, как соблюдаются дистанция и маски".

Единственным магазином с очередью оказался "Н&M". Там охрана отслеживала соблюдение социальной дистанции, и поэтому люди толпились у входа, ожидая разрешения войти.

"Все равно здесь все вместе стоим! Какая разница, если будем внутри ходить так же?" - недовольны столпившиеся.

Только в одном магазине ТЦ охрана проверяла соблюдение социальной дистанции

Правда, нашлись и те, кто отсутствие особенного спроса в черную пятницу объяснил вовсе не ковидной обстановкой.

"Да в черную пятницу всегда цены накручивают! Все же давно знают, что это лажа. Может, и можно найти реальные вещи по скидке, но лично я тратить время на поиск не стану. Уж лучше в онлайн магазине из дома порыться" - сообщил один из посетителей ТЦ.

Вы также можете посмотреть, как прошла черная пятница в прошлом году, и сравнить. Кажется, этот год действительно не из лучших.

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