«Исхаков знал о ситуации»: что рассказали свидетели обвинения в суде над директором ПАТП-4 в Казани

В Казани продолжаются суды над директором ПАТП-4 Айратом Исхаковым. Он обвиняется в хищении у предприятия 3,5 миллионов рублей, превышении должностных полномочий и предоставлении работы сотрудникам, которые фактически не появлялись на рабочем месте, а лишь выполняли специальные поручения руководителя.

Директору грозит 4 года тюрьмы, однако дело еще не окончено. На данный момент состоялся третий суд чиновника. На нем были представлены два свидетеля со стороны обвинения.

Корреспондент ProKazan.ru посетил слушание и узнал, что говорят о причастности Айрата Исхакова сотрудники предприятия, кто из них знал о возможных денежных махинациях директора и почему они не заявили об этом. Подробности из зала суда - в нашем материале.

"Я сейчас фактически вынужден прервать судебное заседание": как начался суд по делу Айрата Исхакова

Директор ПАТП-4 Айрат Исхаков обвиняется в денежных махинациях

Суд начинается без вступлений. Дело тянется уже давно, и это лишь одна из многочисленных встреч, на которой не будет ни оправдания, ни обвинения. В этот раз гособвинитель Александр Леонов представил новых свидетелей - Светлану Родионову, табельщицу ПАТП-4, и Ларису Уткину, бывшего начальника отдела эксплуатации на предприятии. Однако допросить обеих не удалось. Показания свидетельницы Родионовой оказались почему-то не включены в общее дело, и судья Игонин был вынужден прервать судебное заседание.

Что происходило следующие 10 минут, неизвестно. Вопрос о том, почему показания Родионовой отсутствовали в делах сторон вопреки существующим порядкам и может ли вообще продолжаться суд при таком отношении к судопроизводству, решался за закрытыми дверями. Однако даже в коридоре слышались громкие обсуждения между юристом и судьей, заявляющим:

"Выходит, я сейчас фактически вынужден прервать судебное заседание!"

Сторона Исхакова еще раз попросила судью отказать в допросе:

"Дело в том, что в обвинительном заключении допрос Родионовой не представлен, поэтому защита не готова задать вопросы. Я прошу отказать в допросе", - заявила судье юрист директора.

Несмотря на протест гособвинения, судья постановил перенести выступление табельщицы на иной день.

"Они должны были возить какого-то большого начальника": свидетельница рассказала о "странных" сотрудниках на предприятии

Суд был продолжен, и к допросу пригласили вторую свидетельницу по делу. Ей стала Лариса Уткина. С 1998 года и до сентября 2019-го она была начальником отдела эксплуатации на предприятии, и в ее рабочие обязанности входил подсчет часов и начисление зарплаты. На вопрос обвинителя о том, кем приходится ей Айрат Исхаков, женщина резко отвечает: "Мне лично никем", - однако после подтверждает, что личной неприязни к обвиняемому не испытывает.

Она рассказывает, что фигурирующие в деле Исхакова и в деле предыдущего директора предприятия Наиля Садриева водители Шаров и Байрамов были трудоустроены в компании официально. Обоим сотрудникам закрывались часы и выплачивалась зарплата, однако они не были за кем-то закреплены.

"Они числились, но ездили только по указанию Садриева, вроде с 2012 года. При Исхакове это продолжилось. Они не были ни за кем закреплены. Я знала, что они должны были возить какого-то большого начальника. Периодически они менялись. Всегда указывала просто город Казань или РТ, потому что я не знала, куда они поедут. Никто ведь не говорит, графика их у меня нет", - рассказывает свидетельница Уткина в ответ на вопросы гособвинителя.

Директор ПАТП-4 Айрат Исхаков на одном из судов

Чтобы восстановить некоторые неозвученные свидетельницей факты, Леонов зачитывает также ее показания с допроса. В них Уткина сообщает - Исхаков знал о том, что предприятие несет "левые" расходы и не препятствует этому.

"Считаю, что, поскольку автомобиль "Лексус" использовался не по нуждам предприятия, а расходы велись именно на ПАТП-4, то, соответственно, МУП ПАТП-4 причинялся материальный ущерб. Исхаков, будучи директором, не принял меры по возмещению причиненного вреда, хотя прекрасно знал и понимал, что "Лексус" используется в нерабочих целях. Еще желаю отметить, что Исхаков читает каждый документ и только после этого подписывает. Также Исхаков считает все расходы и всю прибыль предприятия. Ему ежедневно докладывают о каждой потраченной и заработанной копейке. На основании этого уверяю, что Исхаков знал о ситуации", - зачитывает гособвинитель показания свидетельницы, сделанные ранее.

"Да это мои слова, я от них не отказываюсь", - подтверждает она.

Уткина также рассказывает о том, что стало причиной ее увольнения в сентябре 2019 года.

"За последние полгода были со стороны директора Исхакова было немножко нехорошее отношение ко мне. Он постоянно ругал, давил на что-то по работе. Придирки были. Он не объяснял свои замечания", - рассказывает бывшая сотрудница.

Она отмечает, что эти замечания были не обоснованы и касались вещей, которые не входили в ее трудовые обязанности. Несмотря на это, никто из сотрудников не сообщил о своих подозрениях.

Следующий суд Исхакова состоится 16 декабря. К тому моменту трехлетний контракт на должность директора ПАТП-4 у Айрата Исхакова будет окончен. Продлит ли мэрия с ним трудовые отношения или назначит нового директора, станет известно в день окончания контракта, то есть 28 ноября.

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