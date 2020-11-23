Почти неделю разыскивают 14-летнего подростка из Ижевска. Он может быть в Казани

На странице поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация о пропавшем почти неделю назад 14-летнем подростке. Сентяков Никита Вадимович 18 ноября ушел из дома в Ижевске и не вернулся. Есть информация о том, что он может находиться в Казани.

Приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза серые.

Был одет в черную куртку-парку, зеленую спортивную кофту, серые спортивные брюки, серую вязаную шапку, с собой был черный рюкзак.

Всем, кто знает что-либо о местонахождении ребенка, просят позвонить в 112.

Напомним, также до сих пор не нашли подростка из Зеленодольска. Девочку ищут с 14 ноября.