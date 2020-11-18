За октябрь в России в 2,5 раза увеличился суточный показатель заболеваемости коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства заявила о росте суточной заболеваемости коронавирусом с 1 октября.

Как пишут «Известия», самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом наблюдается в Карелии.

«Разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Республике Карелия», - отметила Голикова.

Также спикер призвала регионы со сложной эпидситуацией принять дополнительные меры безопасности по борьбе с коронавирусом.

«В 80 регионах усилен режим текущей дезинфекции в общественном транспорте, такси, местах общественного пользования. Проведение массовых зрелищных мероприятий и работу ресторанов ночью запретили из-за пандемии уже в 79 регионах», — заявила Голикова.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 62 случая заражения коронавирусом.