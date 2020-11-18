Оперштаб Татарстана опубликовал свежие данные по заболевшим коронавирусом

На утро 18 ноября в Татарстане зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, среди заболевших есть двое детей, 8 пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет и 3 человека в возрасте от 80 до 90 лет. По-прежнему больше всего заразившихся выявляют в Казани – 41 человек.

«За сутки в республике 9 человек отвезли в больницу, 53 лечатся дома. Выписали 51 пациента, всего в Татарстане зарегистрировано 9428 случаев заражения коронавирусом», - говорится в сообщении.

Напомним, замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков рассказал, сколько медработников скончались от коронавируса за весь период пандемии.