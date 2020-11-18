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Фото: Яндекс

Жительница Казани перевела мошенникам более 400 тысяч рублей

18.11.2020, 13:03 62 1 prokazan.ru

В полицию Казани обратилась местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«Женщина рассказала, что 10 ноября ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что с ее карты произведен перевод 200 тысяч рублей. Мужчина сказал, что ее паспортные данные были переданы мошенникам, которые оформили кредит на 200 тысяч рублей. Далее потерпевшей посоветовали оформить кредит на ту же сумму и перевести на указанный счет», - говорится в сообщении.

11 ноября женщине вновь позвонили также из службы безопасности банка и снова сообщили, что на ее имя был оформлен кредит в размере 200 тысяч рублей. Чтобы обезопасить сбережения, она опять оформила кредит и перевела мошенникам 246 тысяч рублей. В третий раз, когда девушка пыталась взять кредит, ей отказали, после этого мошенники перестали входить на связь.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются личности подозреваемых.

 

 

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комментарии

Горожанин
0
18 ноября 2020
13:28
А есть ее телефон? Надо ещё пару раз позвонить, деньги не помешают

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