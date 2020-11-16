Итоги дня в Татарстане: казанский дебошир, скандал с мебельной компанией, новые ковидные правила

Вчера вечером к многоэтажке на проспекте Победы съехалось много полиции. Очевидцы сообщили, что неадекватный мужчина кричит что-то с 9 этажа и вбрасывает попавшие под руку предметы. Мужчина был задержан росгвардейцами.

В редакцию Prokazan обратилась жительница Казани Анастасия Дюпина. 4 ноября 2019 года она купила кухонный гарнитур в казанской компании "Глянец". Спустя полгода кухня начала "сыпаться": отклеились фасады, появились трещины, сама конструкция была установлена с большими погрешностями, которые не устранили до сих пор. Вот только девушка столкнулась с "игнорированием" и "мошенничеством" - иначе она назвать это не может.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что теперь те, кто контактировал с ковид-пациентами, после 14-дневной изоляции могут не сдавать ПЦР-тест.