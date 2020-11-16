Возбуждено уголовное дело: в МВД рассказали подробности задержания неадекватного жителя Казани

15 ноября в полицию Казани поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в одной из квартир многоэтажки на улице Проспект Победы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Установлено, что в доме живет 33-летний мужчина, который со слов очевидцев кричал с балкона и бросал вещи. Полицейские и сотрудники Росгвардии, прибывшие на место, задержали дебошира. В результате действий мужчины, была повреждена припаркованная машина», - говорится в сообщении.

Хулигана привезли в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Напомним, мужчина с 9 этажа выкидывал гантели, гири и мешки с неизвестным веществом.