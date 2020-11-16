«Никто ответственности не несет»: жители Казани жалуются на некачественную работу мебельной компании

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Жительница Казани Анастасия Дюпина не может добиться гарантийного ремонта кухни

На этот раз к нам обратилась жительница Казани Анастасия Дюпина. 4 ноября 2019 года она приобрела кухонный гарнитур в казанской компании "Глянец", директором которой является Ольга Бариева. Уже спустя полгода кухня начала буквально "сыпаться": отклеились фасады, появились трещины, да сама кухня была установлена с большими погрешностями, которые не устранили до сих пор. Вот только девушка столкнулась с "игнорированием" и "мошенничеством" - иначе она назвать это не может.

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с горожанкой и обратился в саму компанию с просьбой разъяснить возникшую ситуацию.

Кухня начала "сыпаться"

"Мебель отклеивается, фасад отпадает, и вообще все отошло далеко от духового шкафа. Они изначально сделали шкаф на 2 см меньше стандартного, поэтому мойка не влезла, им пришлось выпиливать в шкафу отверстие, что тоже ухудшает стойкость. В общем, во всем наврали", - негодует девушка.

Анастасия рассказала, что ее кухня начала сыпаться спустя полгода после некачественной установки

На то, чтобы установить новый гарнитур, Анастасия уже потратила более 80 000 тысяч, но с учетом постоянных неполадок сумма только растет.

"Кухня стоила 77700 + 8% установка + за встраивание техники + 500 за каждую единицу, а это у нас дополнительные 2000 рублей, о которых никто также не предупредил. Кухни вообще стоят немалых денег, но, выходит, никто не несет никакой ответственности", - рассказывает Анастасия.

"Трубку брал мужчина, который каждый раз был не в курсе"

Как и любой потребитель, девушка пыталась сначала обращаться в компанию. Она хотела произвести ремонт по гарантии, однако столкнулась с "игнорированием".

"Несколько раз я пыталась дозвониться и добиться решения вопроса о гарантийном обслуживании, но всё безуспешно. Когда я наконец дозванивалась, брал трубку мужчина, который каждый раз был не в курсе. То есть он каждый раз спрашивал мои данные договора, обещал разобраться, ответить на письмо, но до сих пор вопрос не решен, а гарантия истекает (кухня была установлена 1-2 декабря, срок гарантии 12 мес по договору). После огромного количества звонков они дали ответ на почту, что в 10-дневный срок приедет специалист. Однако 10 дней истекли. Позвонила вчера снова, чтобы уточнить день и время, этот менеджер мужчина опять сказал, что он не в курсе проблемы. Сколько я кричала в трубку, бесполезно. Полное игнорирование или обещание "позвонить завтра". Я просто сама уже не в силах решить", - возмущается героиня.

Видя такое отношения, 14 октября Анастасия написала официальную претензию. В ответ, как и полагается, пришло подтверждение с обещанием выслать специалиста в течение 10 дней. Вот только к девушке снова никто не пришел.

Анастасии много раз обещали прислать специалиста и произвести ремонт, однако до сих пор никто не появился

"Обещали же в течение 10 дней, документ прислали с печатью. Но, видимо, снова будут говорить, что директор болеет, что коронавирус виноват, - говорит девушка. - В последний раз обещали прийти в воскресенье. Я ему (специалисту - прим. ред.) позвонила, спросила, когда придет. Он сказал, через полчаса. В итоге ждали весь день, никто не приехал".

"Обманутые клиенты не могут добиться компенсаций"

Как поясняет девушка, это уже не первый случай с данной компанией.

"За два года существования известно уже много случаев мошенничества, некоторые люди не получили свои заказы (наша кухня хотя бы установлена, но не в срок). Бариева берет деньги и больше не отвечает на звонки. Ее номер для связи, указанный в договоре, перестал быть доступным с момента установки кухни.

Сейчас на счету Бариевой более 300 тысяч долга по исполнительным производствам. В офисе при каждом звонке говорят, что она болеет. Я понимаю, что даже если они произведут гарантийное обслуживание, спустя время кухня так и продолжит разваливаться, только гарантии уже не будет, денег на новую тоже нет. На момент покупки отзывов о компании не было, зато была многообещающая страничка в инстаграме, действующая до сих пор. Бариева по-прежнему продолжает продавать некачественную мебель за большие деньги, а обманутые клиенты не могут добиться компенсаций", - рассказывает она.

В СМИ действительно уже появлялась информация о недовольных клиентах компании "Глянец". Кроме того, жаловались и на вторую компанию Ольги Бариевой - "4 комнаты". Именно с почты этой компании корреспондент получил ответ директора и с его логотипом отправлено ответное письмо Анастасии. По данным Федеральной службы судебных приставов на ноябрь 2020-го года задолженность компании составляет 317 тысяч рубелей. Также имели место и судебные споры по экономическим вопросам.

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"По данному вопросу сложностей никаких нет": ответ компании

Корреспондент ProKazan.ru обратился в компанию с просьбой разъяснить ситуацию Анастасии.

"По данному вопросу сложностей никаких нет, более развёрнутый ответ отправим завтра, сегодня много отгрузок товара, все менеджеры заняты", - коротко пояснили в компании, однако более развернутый ответ все же прислали.

"С клиентом связывался руководитель отдела по работе с клиентами, также связался мастер для выезда, но клиент не смог, встречу перенесли. В течение 10 дней в ответе была информация не о ремонте, а о решении вопроса. Материалы и фурнитуру мы не производим, почему произошел гарантийный случай - это вопрос к заводам, AGT панелей и фурнитуры Boyard. Что касается фасадов, это может произойти из-за неправильной эксплуатации, например, чрезмерная влажность, близость духового шкафа в рабочем открытом состоянии. Данный момент является не гарантийным, но мы всегда идём на встречу и меняем в гарантийный срок. Дизайн и размер фасадов также учитывается по желаниям клиента и если на габаритную дверь клиент выбрал недорогую фурнитуру, иногда требуется регулировка. На данный момент ожидаем от клиента договорённости по дате, чтобы к ней выехать и произвести весь ремонт", - объяснили представители "Глянца".

Сама Анастасия, однако, утверждает обратное: "Можете хоть по Гугл картам проверять, я была дома. Они могут врать, что приезжали, а нас не было дома".

Несмотря на это, корреспонденту в компании обещали: сегодня выделят специалиста, который "все заменит, все починит так, что никогда нигде ничего уже не отвалится". И хотя в конце года у них заказов скопилось столько, что "на работе живут", ситуацию Анастасии Дюпиной поставят на контроль. Редакция ProKazan.ru также удостоверится в выполнении "Глянцем" своего обещания.

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