Жители Татарстана, контактирующие с «коронавирусными» больными после изоляции могут не сдавать тест

На онлайн-конференции замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что жители, которые контактировали с «коронавирусными» больными, после изоляции могут не сдавать тест на ковид.

«Покидать 14-дневную изоляцию они не могут, но сейчас упразднено плановое обследование. В правилах было прописано, что пациенты должны быть под наблюдением 14 дней и сдавать тест на 8-10 день. Сейчас тесты надо сдавать только при наличии симптомов», - отметила Авдонина.

Ранее ПЦР-тест нужно было сдавать, даже если был контакт с больным. Сейчас только при наличии симптомов.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом.