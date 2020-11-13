В Татарстане в выходные ожидается резкое похолодание

В выходные в Татарстане ожидается резкое похолодание до -14 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По предварительному прогнозу в республике распространится морозный антициклон. Так, 14 ноября, в субботу, ночью будет до -5…-10 градусов, днем -2…-7 градусов, возможен слабый снег.

15 ноября, в воскресенье, днем -4…-9 градусов, ночью -9…-14 градусов.

Также по сообщениям Гидрометцентра республики, до середины следующей недели морозный антициклон сохранится, осадки маловероятно. Ночью и утром температура местами может опускаться до -15…-16 градусов, днем -3…-9 градусов.