При пожаре частного дома в Татарстане было обнаружено тело мужчины

13 ноября ночью поступило сообщение о пожаре в частном доме в Сабинском районе Татарстана. На место происшествия выехали пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что горение происходит внутри дома. Потолок частично разрушился, при этом не было угрозы распространения огня на соседние дома, жильцов также не обнаружено», - говорится в сообщении.

В 05:00 открытое горение было ликвидировано. В ходе разборки и проливки помещения в 08:12 было обнаружено тело 53-летнего хозяина дома. На данный момент устанавливается причина пожара.