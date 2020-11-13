Суд Казани вынес приговор организаторам финансовой пирамиды «Рост»

Вахитовский суд Казани вынес приговор по уголовному делу в скандальном деле пирамиды «Рост», организаторы которой обманули более 3,5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Также среди подсудимых оказался экс-капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов, ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Создатель пирамиды Андрей Макаров проведет в исправительной колонии строгого режима 13 лет и 6 месяцев. Его сестра Наталья Макрова останется за решеткой на 12 лет и 6 месяцев.

По 12 лет в исправительной колонии общего режима проведут Сергей Харламов и Александр Бурнаев, 10 лет в исправительной колонии общего режима назначили Роберту Гарипову, по 9,5 лет в той же колонии отбывать наказание будут Вадим Еникеев и Алексей Гречко.

Напомним, сотрудники компании с 2013 года привлекали деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов. Вкладчикам обещали, что их деньги будут инвестированы, чего по факту не произошло. Чтобы вовлечь как можно больше людей, организаторы пирамиды открыли около 40 филиалов в 23 регионах России, а в Казани был головной офис.