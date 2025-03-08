В Татарстане на 33,2% увеличилось количество банкротства физлиц и ИП

В 2024 году в Татарстане наблюдается значительный рост числа банкротств среди физических лиц и индивидуальных предпринимателей. По данным Федресурса, количество внесудебных процедур банкротства увеличилось почти в четыре раза (+299,3%), составив более 1000 случаев, по сравнению с 270 в 2023 году, сообщает РБК.

Общее количество банкротств в регионе выросло на 33,2%, достигнув 11,6 тысячи случаев. Это самый высокий рост среди всех регионов Приволжского федерального округа. За последние пять лет число банкротств в Татарстане увеличилось в 6,8 раза — с 1,7 тысячи случаев в 2019 году.

По общему числу банкротств Татарстан занимает девятое место среди российских регионов, уступая Московской области, Краснодарскому краю, Москве, Свердловской области, Башкортостану, Ростовской области, Санкт-Петербургу и Самарской области.