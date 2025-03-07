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Кадровый голод в Татарстане: почему работодатели стали звать на работу более старших людей

Эксперты рассказали, кто в Татарстане найдёт работу
Рынок труда в Татарстане переживает трансформац...

Про Город

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Рынок труда в Татарстане переживает трансформацию: компании всё чаще обращают внимание на кандидатов старшего возраста. По данным hh.ru, за 2024 год число приглашений на собеседования для соискателей от 41 года и старше выросло почти в два раза.

На первый взгляд, это может показаться парадоксальным: традиционно рынок труда ориентирован на молодых специалистов. Однако рост конкуренции за кадры и изменения в экономике заставляют работодателей пересматривать стратегии найма. Насколько устойчив этот тренд, какие факторы его формируют и чем это обернётся для рынка труда?

Рост конкуренции за сотрудников

Общий дефицит кадров становится всё более очевидным. В 2024 году работодатели Татарстана отправили соискателям 7,2 млн приглашений на вакансии — на 81% больше, чем в 2023 году. При этом число самих вакансий увеличилось всего на 12%.

Автор фото: Про Город

Этот дисбаланс показывает, что компании столкнулись с нехваткой персонала и вынуждены расширять воронку подбора. Работодатели привлекают те категории соискателей, на которых раньше не делали ставку, в том числе возрастных кандидатов.

«Компании осознали, что традиционных методов найма уже недостаточно. Людей на рынке труда не становится больше, а бизнесу нужны сотрудники. В условиях высокой конкуренции работодатели пересматривают требования, в том числе по возрасту», — рассказала корреспонденту PROKAZAN Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда.

Особенно заметен рост числа приглашений в старших возрастных группах:

  • 41-50 лет — 772,9 тыс. приглашений (+91% к 2023 году).
  • 51-60 лет — 186,8 тыс. приглашений (+97%).
  • 61 год и старше — 28,7 тыс. приглашений (+113%).

Этот рост сопоставим с динамикой в группах 19-30 лет (+77%) и 31-40 лет (+90%), что говорит о постепенной переоценке работодателями возраста как ключевого фактора при найме.

Почему работодатели меняют отношение к возрастным сотрудникам?

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, повлиявших на этот тренд.

1. Демографические изменения и дефицит кадров

Дефицит квалифицированных кадров стал следствием демографического провала 90-х годов. Низкая рождаемость привела к тому, что в 2020-е годы рынок труда столкнулся с нехваткой молодых специалистов.

Автор фото: Про Город

«Кризис рабочей силы усугубляется оттоком квалифицированных специалистов за границу и снижением притока трудовых мигрантов. Это вынуждает компании пересматривать свою кадровую политику и активнее привлекать возрастных сотрудников», — пояснила корреспонденту PROKAZAN кандидат экономических наук, организационный психолог Нелла Пензина.

2. Завышенные ожидания молодого поколения

Современные молодые специалисты предъявляют более высокие требования к зарплате, условиям труда и балансу работы и личной жизни.

«Многие выпускники вузов ожидают высокую зарплату сразу после окончания университета. Но рынок труда не всегда может предложить такие условия. Компании понимают, что молодые сотрудники требуют вложений: обучения, наставничества, адаптации. Поэтому всё чаще выбор делается в пользу зрелых специалистов, которые готовы работать в стабильных условиях», — рассказала корреспонденту PROKAZAN генеральный директор MiXBS Нина Конюшева.

3. Стабильность и профессионализм возрастных сотрудников

Опытные работники выигрывают по нескольким параметрам:

  • Они меньше склонны к смене работы, что снижает затраты работодателя на подбор и адаптацию новых сотрудников.
  • Они обладают устойчивыми профессиональными связями и глубокой экспертизой в своей сфере.
  • Их не нужно учить с нуля — они сразу включаются в работу.

«В ряде отраслей, где требуются знания и опыт, возрастные сотрудники становятся незаменимыми. Они умеют принимать взвешенные решения, менее подвержены эмоциональному выгоранию и могут делиться знаниями с молодёжью», — рассказал корреспонденту PROKAZAN независимый профсоюзный эксперт Анатолий Баранов.

4. Экономическая выгода для бизнеса

Работодатели учитывают и финансовый аспект:

  • Зрелые специалисты зачастую согласны на меньшую зарплату, чем молодые коллеги, которые требуют высоких доходов.
  • Многие возрастные сотрудники готовы работать по срочным контрактам, что удобно для работодателя.
  • Часть зрелых специалистов согласны на неофициальные выплаты, что позволяет компаниям сокращать налоговые расходы.

Автор фото: Про Город

«Снижение затрат на подбор персонала — один из ключевых факторов. Возрастные сотрудники заинтересованы в долгосрочной работе, поэтому текучесть кадров среди них значительно ниже. Это позволяет компаниям экономить на поиске и обучении новых сотрудников», — рассказала корреспонденту PROKAZAN Татьяна Алексашина, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Будет ли спрос на возрастных сотрудников расти дальше?

Эксперты сходятся во мнении, что рост спроса на возрастных специалистов — это долгосрочный тренд, обусловленный объективными изменениями в экономике и демографии.

«Кадровый голод никуда не исчезнет. Только за январь 2025 года работодатели опубликовали 6,1 млн вакансий. В таких условиях компании будут продолжать нанимать как молодых специалистов без опыта, так и пенсионеров», — рассказала корреспонденту PROKAZAN аналитик GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Автор фото: Про Город

Однако, несмотря на позитивную динамику, возрастные кандидаты по-прежнему сталкиваются с ограничениями. Например, в IT, SMM и креативных индустриях предпочтение чаще отдаётся молодым специалистам.

«Нельзя сказать, что найм возрастных сотрудников стал массовым. В некоторых отраслях молодёжь всё ещё демонстрирует лучшие результаты. Тем не менее очевидно, что бизнес больше не может позволить себе игнорировать этот сегмент рынка труда», — заключила в беседе с корреспондентом PROKAZAN Нина Конюшева.

Судя по всему, возраст перестаёт быть препятствием для карьерного роста.

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