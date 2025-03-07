Кадровый голод в Татарстане: почему работодатели стали звать на работу более старших людей

Эксперты рассказали, кто в Татарстане найдёт работу

Рынок труда в Татарстане переживает трансформацию: компании всё чаще обращают внимание на кандидатов старшего возраста. По данным hh.ru, за 2024 год число приглашений на собеседования для соискателей от 41 года и старше выросло почти в два раза.

На первый взгляд, это может показаться парадоксальным: традиционно рынок труда ориентирован на молодых специалистов. Однако рост конкуренции за кадры и изменения в экономике заставляют работодателей пересматривать стратегии найма. Насколько устойчив этот тренд, какие факторы его формируют и чем это обернётся для рынка труда?

Рост конкуренции за сотрудников

Общий дефицит кадров становится всё более очевидным. В 2024 году работодатели Татарстана отправили соискателям 7,2 млн приглашений на вакансии — на 81% больше, чем в 2023 году. При этом число самих вакансий увеличилось всего на 12%.

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Этот дисбаланс показывает, что компании столкнулись с нехваткой персонала и вынуждены расширять воронку подбора. Работодатели привлекают те категории соискателей, на которых раньше не делали ставку, в том числе возрастных кандидатов.

«Компании осознали, что традиционных методов найма уже недостаточно. Людей на рынке труда не становится больше, а бизнесу нужны сотрудники. В условиях высокой конкуренции работодатели пересматривают требования, в том числе по возрасту», — рассказала корреспонденту PROKAZAN Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда.

Особенно заметен рост числа приглашений в старших возрастных группах:

41-50 лет — 772,9 тыс. приглашений (+91% к 2023 году).

51-60 лет — 186,8 тыс. приглашений (+97%).

61 год и старше — 28,7 тыс. приглашений (+113%).

Этот рост сопоставим с динамикой в группах 19-30 лет (+77%) и 31-40 лет (+90%), что говорит о постепенной переоценке работодателями возраста как ключевого фактора при найме.

Почему работодатели меняют отношение к возрастным сотрудникам?

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, повлиявших на этот тренд.

1. Демографические изменения и дефицит кадров

Дефицит квалифицированных кадров стал следствием демографического провала 90-х годов. Низкая рождаемость привела к тому, что в 2020-е годы рынок труда столкнулся с нехваткой молодых специалистов.

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«Кризис рабочей силы усугубляется оттоком квалифицированных специалистов за границу и снижением притока трудовых мигрантов. Это вынуждает компании пересматривать свою кадровую политику и активнее привлекать возрастных сотрудников», — пояснила корреспонденту PROKAZAN кандидат экономических наук, организационный психолог Нелла Пензина.

2. Завышенные ожидания молодого поколения

Современные молодые специалисты предъявляют более высокие требования к зарплате, условиям труда и балансу работы и личной жизни.

«Многие выпускники вузов ожидают высокую зарплату сразу после окончания университета. Но рынок труда не всегда может предложить такие условия. Компании понимают, что молодые сотрудники требуют вложений: обучения, наставничества, адаптации. Поэтому всё чаще выбор делается в пользу зрелых специалистов, которые готовы работать в стабильных условиях», — рассказала корреспонденту PROKAZAN генеральный директор MiXBS Нина Конюшева.

3. Стабильность и профессионализм возрастных сотрудников

Опытные работники выигрывают по нескольким параметрам:

Они меньше склонны к смене работы, что снижает затраты работодателя на подбор и адаптацию новых сотрудников.

Они обладают устойчивыми профессиональными связями и глубокой экспертизой в своей сфере.

Их не нужно учить с нуля — они сразу включаются в работу.

«В ряде отраслей, где требуются знания и опыт, возрастные сотрудники становятся незаменимыми. Они умеют принимать взвешенные решения, менее подвержены эмоциональному выгоранию и могут делиться знаниями с молодёжью», — рассказал корреспонденту PROKAZAN независимый профсоюзный эксперт Анатолий Баранов.

4. Экономическая выгода для бизнеса

Работодатели учитывают и финансовый аспект:

Зрелые специалисты зачастую согласны на меньшую зарплату, чем молодые коллеги, которые требуют высоких доходов.

Многие возрастные сотрудники готовы работать по срочным контрактам, что удобно для работодателя.

Часть зрелых специалистов согласны на неофициальные выплаты, что позволяет компаниям сокращать налоговые расходы.

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«Снижение затрат на подбор персонала — один из ключевых факторов. Возрастные сотрудники заинтересованы в долгосрочной работе, поэтому текучесть кадров среди них значительно ниже. Это позволяет компаниям экономить на поиске и обучении новых сотрудников», — рассказала корреспонденту PROKAZAN Татьяна Алексашина, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Будет ли спрос на возрастных сотрудников расти дальше?

Эксперты сходятся во мнении, что рост спроса на возрастных специалистов — это долгосрочный тренд, обусловленный объективными изменениями в экономике и демографии.

«Кадровый голод никуда не исчезнет. Только за январь 2025 года работодатели опубликовали 6,1 млн вакансий. В таких условиях компании будут продолжать нанимать как молодых специалистов без опыта, так и пенсионеров», — рассказала корреспонденту PROKAZAN аналитик GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

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Однако, несмотря на позитивную динамику, возрастные кандидаты по-прежнему сталкиваются с ограничениями. Например, в IT, SMM и креативных индустриях предпочтение чаще отдаётся молодым специалистам.

«Нельзя сказать, что найм возрастных сотрудников стал массовым. В некоторых отраслях молодёжь всё ещё демонстрирует лучшие результаты. Тем не менее очевидно, что бизнес больше не может позволить себе игнорировать этот сегмент рынка труда», — заключила в беседе с корреспондентом PROKAZAN Нина Конюшева.

Судя по всему, возраст перестаёт быть препятствием для карьерного роста.