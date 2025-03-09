В Татарстане перед судом предстанет мужчина, насиловавший несовершеннолетних

В Татарстане перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в растлении несовершеннолетних, сообщает ИА "Татар-информ".

По данным следствия, он завёл знакомство с пятью подростками через интернет, после чего приглашал их в арендованное жильё. Там злоумышленник запугивал подростков и совершал в их отношении насильственные действия, фиксируя происходящее на камеру. Полученные записи он использовал для шантажа, вынуждая жертв заниматься кражами.

История вскрылась после того, как подростков задержали за кражу, и они рассказали о происходящем. Сейчас дело передано в суд.