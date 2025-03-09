В Татарстане в 2025 году выпустят в продажу электромобиль «Атом»

По информации ТАСС, серийный выпуск электрокара «Атом» запланирован на середину 2025 года. Об этом сообщил Минпромторг Татарстана. Делегация республики во главе с депутатом Госдумы Айдаром Метшиным посетила центр разработки, где заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин подтвердил планы по запуску производства.

Электромобиль «Атом» по размерам сопоставим с хэтчбеком Lada Granta: длина — 3995 мм, ширина — 1780 мм, дорожный просвет — 170 мм. Он получит независимую подвеску («Макферсон» спереди и многорычажную сзади) и задний привод.

Мощность силовой установки составит 204 л. с., а батарея ёмкостью 77 кВт⋅ч обеспечит запас хода до 500 км. На быстрой зарядной станции за 8 минут можно будет получить энергии для поездки на 100 км.

Ожидаемая стоимость электромобиля — от 2,5 млн рублей.