В Татарстане участились случае заражения метапневмовирусом

В республике увеличилось число случаев заражения метапневмовирусом, который может приводить к тяжелым осложнениям, таким как бронхит и пневмония. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

За последние две недели в регионе провели около 800 лабораторных исследований, в ходе которых выявили пять случаев инфицирования. По данным специалистов, заболевание сопровождается кашлем, заложенностью носа, осиплостью голоса и затруднённым дыханием.

Наибольшему риску подвержены дети младше 5 лет и пожилые люди старше 65 лет – у них вирус чаще вызывает осложнения. Передается инфекция воздушно-капельным путем.