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С 9 марта движение по Вознесенскому тракту в Казани снова станет платным

С 9 марта движение по Вознесенскому тракту в Ка...

фото: татарстан24

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С 9 марта движение по Вознесенскому тракту в Казани снова станет платным. В течение последних 20 дней автомобилисты могли пользоваться дорогой бесплатно.

Как сообщается на официальном сайте трассы, оплата проезда возобновится 9 марта в 23:50.

Вознесенский тракт – это платная восьмикилометровая дорога, соединяющая проспект Победы с трассой М-7. Она включает по три полосы в каждом направлении, а также подземные и надземные пешеходные переходы. Разрешенная скорость движения – 90 км/ч.

Проект реализован в рамках соглашения между Республикой Татарстан и ООО «Оптима-Технологии». Главное преимущество трассы – возможность быстро добраться от проспекта Победы до федеральной трассы М-7, затратив на дорогу около пяти минут.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда останется прежней, изменения в тарифах не планируются.

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