29 и 30 марта ограничат движение в Казани на улице Шигабутдина Марджани

В Казани из-за фестиваля «Рамазан-фест» могут временно ограничить движение и парковку транспорта на улице Шигабутдина Марджани. Согласно постановлению, проходящему антикоррупционную экспертизу, запрет может действовать с 18:00 29 марта до 22:30 30 марта.

Ограничения коснутся участка между улицами Татарстан и Фатиха Карима. Здесь могут установить временные дорожные знаки и закрыть действующие.

Фестиваль «Рамазан-фест» проводится в честь Ураза-байрама. В прошлом году его праздновали 10 апреля на Кремлевской набережной и у Национальной библиотеки РТ. В программе были выступления артистов, детская зона, более 40 мастер-классов и национальная кухня.

В 2025 году Рамадан завершится 29 марта, а Ураза-байрам выпадет на 30 марта – воскресенье, поэтому дополнительного выходного не предусмотрено. Однако 6 июня, в день Курбан-байрама, в Татарстане будет официальный выходной.