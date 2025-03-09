С осени 2025 года в Пекине занятия по ИИ станут обязательными в школе

Комитет по образованию Пекина представил трехлетнюю программу обучения искусственному интеллекту, рассчитанную на 2025–2027 годы. С осени 2025 года во всех начальных и средних школах города введут обязательные занятия по ИИ, выделяя на них минимум 8 часов в учебном году.

Школам предоставят возможность выбирать формат обучения: можно будет организовать отдельные курсы или включить темы по ИИ в существующие предметы, такие как информатика, естественные науки и практические занятия. Программа адаптирована под возраст учащихся: младшие школьники освоят базовые концепции и простые практические задания, ученики средних классов углубятся в теоретические и прикладные аспекты, а старшеклассники сосредоточатся на развитии продвинутых навыков и инновационного мышления.

Для подготовки преподавателей запустят масштабный проект «План сотни тысяч семян». В его рамках обучат 100 ведущих специалистов и 1000 ключевых учителей по направлению ИИ. Тем, кто внесет значительный вклад в развитие программы, обещают карьерный рост и поощрения.

Город также активно развивает инфраструктуру для поддержки образовательной реформы. Будет создана централизованная онлайн-платформа с учебными материалами, а также «супермаркет» приложений по ИИ для школ. На первом этапе программу протестируют в 100 учебных заведениях, которые станут пилотными площадками.

Дополнительно школы установят партнерские отношения с университетами и компаниями, чтобы ученики могли работать в лабораториях ИИ и посещать специализированные центры. Планируется разработка курсов, адаптированных к региональным особенностям, а также углубленных программ для талантливых учеников, желающих связать будущее с искусственным интеллектом.