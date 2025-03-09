Не у нас
· 16+ · Диана Вагапова

С осени 2025 года в Пекине занятия по ИИ станут обязательными в школе

Комитет по образованию Пекина представил трехле...

Фотограф: Pixabay: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/459971/

Подписаться на Дзен.канал

Комитет по образованию Пекина представил трехлетнюю программу обучения искусственному интеллекту, рассчитанную на 2025–2027 годы. С осени 2025 года во всех начальных и средних школах города введут обязательные занятия по ИИ, выделяя на них минимум 8 часов в учебном году.

Школам предоставят возможность выбирать формат обучения: можно будет организовать отдельные курсы или включить темы по ИИ в существующие предметы, такие как информатика, естественные науки и практические занятия. Программа адаптирована под возраст учащихся: младшие школьники освоят базовые концепции и простые практические задания, ученики средних классов углубятся в теоретические и прикладные аспекты, а старшеклассники сосредоточатся на развитии продвинутых навыков и инновационного мышления.

Для подготовки преподавателей запустят масштабный проект «План сотни тысяч семян». В его рамках обучат 100 ведущих специалистов и 1000 ключевых учителей по направлению ИИ. Тем, кто внесет значительный вклад в развитие программы, обещают карьерный рост и поощрения.

Город также активно развивает инфраструктуру для поддержки образовательной реформы. Будет создана централизованная онлайн-платформа с учебными материалами, а также «супермаркет» приложений по ИИ для школ. На первом этапе программу протестируют в 100 учебных заведениях, которые станут пилотными площадками.

Дополнительно школы установят партнерские отношения с университетами и компаниями, чтобы ученики могли работать в лабораториях ИИ и посещать специализированные центры. Планируется разработка курсов, адаптированных к региональным особенностям, а также углубленных программ для талантливых учеников, желающих связать будущее с искусственным интеллектом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Кадровый голод в Татарстане: почему работодатели стали звать на работу более старших людей

Интересное в Казани

день назад

Чего не хватает в рационе казанцев: рассказываем о серьезной ошибке в питании, которую совершают 80% населения

лучшие средства от клопов в квартире

Новости Казани

день назад

Казань встала в 8-балльных пробках

Важное в РТ

2 дня назад

билайн поддержал Чемпионат РТ по интеллектуальным играм «Интрометида»

мужской маникюр с покрытием в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

2 иглы из живота женщины вытащили врачи РКБ Татарстана

Не у нас

день назад

9 и 10 марта жителей Татарстана ждут сильнейшие магнитные бури

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с 8 марта

Новости Казани

день назад

Угнал машину друга и врезался в такси: подробности ДТП в Казани

Не у нас

день назад

Осторожно! Новая мошенническая схема связанная с удаленной работой
Новости Казани
2 дня назад

Вознесенский тракт станет платным с 9 марта

Платный участок Вознесенского тракта был открыт...

Не у нас

час назад

Сейсмическая активность супервулкана Йеллоустон вызывает беспокойство ученых

Интересное в Казани

день назад

Не стоять у плиты часами: рассказываем о быстрых и вкусных ужинах для казанцев

Не у нас

час назад

С осени 2025 года в Пекине занятия по ИИ станут обязательными в школе

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане в 2025 году выпустят в продажу электромобиль «Атом»
Татарстанцам напомнили о мерах безопасности в с...
Новости Татарстана
день назад

Татарстанцам напомнили о мерах безопасности в связи с метелью 8 марта

Не у нас

3 часа назад

Американские исследователи к концу 2028 года планируют рождение мамонта

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане за год стали реже жениться, разводиться и рожать детей

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане за год значительно выросли зарплаты

Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные со...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные советы для здоровья