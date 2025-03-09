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Татарстанцы победили в лыжном чемпионате России

Заключительной гонкой командных соревнований ст...

фото: татарстан24

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Заключительной гонкой командных соревнований стала мужская эстафета. По аналогии с женской программой, спортсмены преодолевали четыре этапа по 7,5 км разными стилями. Однако в гонке участвовали 13 команд – сборная Санкт-Петербурга была вынуждена сняться из-за травмы одного из лыжников.

С первых метров лидером стал коллектив Татарстана-1. После первой передачи он опережал Тюменскую область на 12,1 секунды, ко второй увеличил отрыв до 32,6 секунды, а на третьей передаче удерживал преимущество в 18,6 секунды.

На финише хозяева показали итоговое время 1 час 12 минут 29 секунд. Тюменская область, завоевавшая серебро, уступила 1 минуту 2,2 секунды. Бронза досталась команде Мурманской области, которая отстала на 1 минуту 15,4 секунды.

Чемпионский состав Татарстана-1: Сергей Ардашев, Савелий Коростелёв, Сергей Волков и Александр Большунов.

Всего в Казани разыграли 11 комплектов наград. Татарстан уверенно лидировал в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Лучший результат на домашних трассах показали Наталья Терентьева и Александр Большунов – на их счету по 4 золотые и 1 серебряной медали.

Ранее сообщалось, что женская эстафета также завершилась победой Татарстана-1. Чемпионат России проходит в Казани.

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