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С 9 марта ожидаются сильнейшие магнитные бури

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Астрономы сообщили о серии солнечных вспышек, чьи потоки фотонов уже в ближайшие дни достигнут Земли. Согласно прогнозу магнитных бурь, на нашей планете ожидаются магнитосферные возмущения 9 и 10 марта.

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, в эти дни Земля испытает серию магнитных возмущений. Первый всплеск солнечного шторма начнется 9 марта сразу после 11 часов ночи и продлится до 3 часов. Второй поток фотонов также попадет на Землю в тот же день, с 7 до 10 часов. Эти возмущения будут достаточно слабыми и не достигнут уровня магнитной бури класса G1.

10 марта ожидается более сильная магнитная буря. Возмущения начнутся около 5 часов утра, а к 7 часам достигнут максимальной интенсивности. Пик бури продержится до 10 часов, после чего начнется ослабление. Магнитосфера Земли полностью вернется в норму только после 13 часов. Тем не менее, эти прогнозы могут быть уточнены.

Магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей, вызывая головные боли, мигрени, бессонницу, учащенное сердцебиение, перепады давления и общее ухудшение состояния. Это связано с тем, что колебания магнитного поля замедляют капиллярный кровоток, что может привести к кислородному голоданию тканей. Однако многие врачи считают влияние магнитных бурь на здоровье человека неубедительным.

По мнению ученых, предстоящая магнитная буря будет минимальной силы — не превысит класса G1. Специалисты предполагают, что у метеозависимых людей могут возникнуть незначительные неприятности и ухудшение самочувствия, но на здоровье большинства людей и работу приборов буря существенного влияния не окажет.

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