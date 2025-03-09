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Сейсмическая активность супервулкана Йеллоустон вызывает беспокойство ученых

Супервулкан Йеллоустон, расположенный в одноиме...

Фотограф: Travel with Lenses: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/31071551/

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Супервулкан Йеллоустон, расположенный в одноименном национальном парке в США, представляет собой потенциальную угрозу для всего мира. По данным Геологической службы США, в этом районе фиксируется усиление сейсмической и магматической активности, что вызывает обеспокоенность ученых.

Возраст вулкана насчитывает около 2 миллионов лет, а самое разрушительное извержение произошло 640 тысяч лет назад. Тогда вулканический выброс покрыл территорию в 15 тысяч квадратных километров, а объем выброшенного материала более чем в 60 раз превысил показатели извержения вулкана Сент-Хеленс. Если Йеллоустон вновь активизируется, это может привести к глобальному похолоданию, связанному с затемнением солнца пеплом и серой, что потенциально способно спровоцировать новый ледниковый период.

Средний интервал между крупными извержениями Йеллоустона составляет около 725 тысяч лет, а вероятность его пробуждения в ближайшее время оценивается как 1 к 730 тысячам. Однако даже при низкой вероятности риск остается: основной удар придется по Северной Америке, но последствия могут затронуть и Европу.

Ученые также обращают внимание на другие супервулканы, такие как скрытый под озером Лаахер-Зе в Германии. Исследователи полагают, что он постепенно накапливает энергию и однажды может проснуться.

Таким образом, супервулканы, включая Йеллоустон, остаются мощными природными силами, которые, несмотря на их временное спокойствие, способны кардинально изменить климат и условия жизни на Земле.

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