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Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с 8 марта

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Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с поздравлением к жительницам республики по случаю Международного женского дня. В своём обращении он подчеркнул значимую роль женщин в сохранении семейных традиций и воспитании детей.

Минниханов отметил, что женщины активно участвуют во всех сферах жизни – от государственной службы до промышленности. Особые слова благодарности он выразил ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто находится в зоне специальной военной операции, а также матерям, жёнам и сёстрам военнослужащих.

Глава республики подчеркнул, что женская сила сочетается с нежностью, а трудолюбие и стойкость вызывают уважение. Он также отметил их важную роль в сохранении культуры, языка и национальных традиций.

В завершение Минниханов пожелал всем женщинам здоровья, счастья и успехов.

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