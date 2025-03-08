Осторожно! Новая мошенническая схема связанная с удаленной работой

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с удаленной работой. Аферисты маскируют свои действия под приложения для специалистов, работающих с курьерами. Они предлагают скачать вредоносные приложения для Android, которые, после установки, выкрадывают у пользователей личные данные.

По информации «РИА Новости», такие приложения просят предоставить фото паспорта и доступ к СМС-сообщениям. Получив эти данные, мошенники могут получить доступ к онлайн-банковским счетам жертв.