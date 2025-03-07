Вознесенский тракт станет платным с 9 марта
pixabay.com
С 23:50 9 марта в Казани снова введут плату за проезд по Вознесенскому тракту. Об этом сообщили представители компании «Оптима-Технологии».
Тарифы на проезд станут известны позже, так как точные расценки после 20-дневного перерыва пока не уточняются. Жителям Татарстана советуют следить за обновлениями на официальном сайте.
Платный участок Вознесенского тракта был открыт в конце декабря 2024 года. В период новогодних каникул проезд был бесплатным, а с середины февраля снова не взималась плата. Через две недели водителям вернули деньги, которые они заплатили ранее.
Напомним, мы писали о том, что в Казани 9 марта будут введены ограничения движения на некоторых участках.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец