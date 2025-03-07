Вознесенский тракт станет платным с 9 марта

С 23:50 9 марта в Казани снова введут плату за проезд по Вознесенскому тракту. Об этом сообщили представители компании «Оптима-Технологии».

Тарифы на проезд станут известны позже, так как точные расценки после 20-дневного перерыва пока не уточняются. Жителям Татарстана советуют следить за обновлениями на официальном сайте.

Платный участок Вознесенского тракта был открыт в конце декабря 2024 года. В период новогодних каникул проезд был бесплатным, а с середины февраля снова не взималась плата. Через две недели водителям вернули деньги, которые они заплатили ранее.

Напомним, мы писали о том, что в Казани 9 марта будут введены ограничения движения на некоторых участках.