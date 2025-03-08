Угнал машину друга и врезался в такси: подробности ДТП в Казани

В Казани на перекрестке улиц Хади Такташа и Спартаковской произошло ДТП, в результате которого пострадала пассажирка такси. Нетрезвый мужчина, которого не пустили в ночное заведение, решил отдохнуть в машине своего друга. Однако спустя 100 метров он попытался управлять автомобилем и врезался в такси. Пассажирку такси госпитализировали.

Выяснилось, что водитель BMW никогда не получал водительских прав и впервые сел за руль. Машина принадлежала его другу, который оставил ее без присмотра, пока развлекался в ночном клубе.

Теперь мужчине предстоит понести ответственность за свои действия, а владельцу автомобиля — разбираться с последствиями инцидента.