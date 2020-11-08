Из-за шума в Казани закрыли зал тяжелой атлетики и оштрафовали владельца

В Казани из-за жалоб соседей по помещению запретили работу зала тяжелой атлетики. Как сообщили в УФССП Татарстана, речь идет об одном из зданий, расположенных на проспекте Ямашева.

Бизнесмен арендовал площади под клуб вместе с другими предпринимателями, соседям-арендаторам надоел шум, который возникал из-за падающих тяжелоатлетических снарядов. Они обратились в суд, который запретил использовать зал для занятий тяжелой атлетикой, однако владелец не стал исполнять требование.

Тогда к бизнесмену приехали судебные приставы, которые сообщили, что хозяина фитнес-центра могут привлечь к ответственности. Такая перспектива заставила его закрыть зал тяжелой атлетики. Также ему предстоит по решению суда выплатить порядка 30 тысяч рублей компенсации судебных расходов.