Стало известно, когда в Татарстан поступит новая партия вакцины от коронавируса «Спутник-V»

Гендиректор «Таттехмедфарм» Олег Акберов в интервью проанонсировал поступление новой партии вакцины от коронавируса «Спутник-V» в Татарстан.

«Уже получили 42 дозы вакцины от коронавируса «Спутник-V», раздали ее по лечебным учреждениям. Ожидаем до конца ноября дополнительную партию, сейчас идет наработка вакцины. При этом чтобы поставить эту вакцину, нужно будет обращаться в процедурный кабинет по месту жительства. И я думаю, что каждый человек сможет поставить ее по программе ОМС», - отметил Олег Акберов.

В том же интервью Олег Акберов, рассказал, как сейчас обстоят дела с поставками лекарств в аптеки Татарстана и почему не нужно закупаться препаратами впрок.