Ночью водитель Mersedes устроил аварию в центре Казани

Вчера ночью в центре Казани на улице Право-Булачная произошло ДТП. Автомобиль "Mersedes Гелендваген" нарушил правила дорожного движения, поехав на красный сигнал светофора. Из-за этого произошло столкновение с другим автомобилем.

Запись ДТП была сделана с помощью видеорегистратора. Столкновение оказалось не сильным, однако пострадавшую машину все равно развернуло поперек дороги, и она едва не задела соседний автомобиль.

Напомним, что ранее пьяный водитель в Казани устроил "дорожный замес".