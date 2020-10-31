Медцентр в Татарстане обманывал жителей при тестировании на коронавирус

Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина на совещании с президентом республики рассказала о том, что сеть медцентров «Звезда» обманывали жителей при проведении теста на коронавирус.

«Есть и недобросовестные медорганизации. Так, предприимчивая сеть центров «Звезда» вводит в заблуждение граждан, прибывающих из-за рубежа, и проводит вместо необходимых ПЦР-исследований экспресс-тесты на антитела к коронавирусу», - отметила Марина Патяшина.

На данный момент руководитель сообщила, что ПЦР-тесты проводят 20 лабораторий Татарстана.

Напомним, на том же совещании президент республики Рустам Минниханов сообщил, что тотального карантина не планируется, а также обсудил вопрос, связанный с дистанционкой в школах.